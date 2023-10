Mannen die asielzoekers Volendam beschoten, bieden excuses aan

Drie mannen uit Volendam die twee asielzoekers vanuit een rijdende auto hebben beschoten met een balletjespistool en een filmpje daarvan online hebben gezet, hebben zich gemeld bij de politie. Ze hebben de slachtoffers woensdag ontmoet en daarbij excuses aangeboden, melden de gemeente Edam-Volendam en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het filmpje werd zondag gemaakt. Volgens het COA hadden de Volendammers, drie mannen van begin twintig, eerder op de dag in Beverwijk een balletjespistool gekocht. Daarmee reden ze terug naar Volendam. “Uit baldadigheid hebben ze hun vrienden beschoten. Dat staat niet op de film. Daarna zagen ze onze bewoners. Op hen hebben ze ook geschoten en dat hebben ze gefilmd. We weten niet of ze bewust op hen als vluchtelingen hebben geschoten, misschien hebben ze daar niet naar gekeken, maar ze hebben het ook niet vermeden.”

Volgens het COA hebben de Volendamse schutters vis en garnalen gegeven als goedmaker. De slachtoffers, die ongedeerd bleven, hebben hun excuses aanvaard. De Volendammers hebben ook aangeboden om een keer samen te gaan sporten, maar daarvoor is het nu nog te vroeg, zegt een COA-woordvoerder. “Emotioneel heeft dit ze wel geraakt.” De asielzoekers hebben nog geen aangifte gedaan, maar doen dit later misschien alsnog.

De twee asielzoekers verblijven in Van der Valk Hotel Volendam in Katwoude, net over de grens in de gemeente Waterland. Het hotel is sinds deze maand een opvanglocatie voor asielzoekers.