Meerdere explosies in regio Rotterdam

De regio Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door verschillende explosies. In Berkel en Rodenrijs vloog door een explosie een auto in brand, in Hoogvliet ging bij een bedrijfspand een explosief af en in Schiedam was het raak bij een woning.

De explosie in Berkel en Rodenrijs was op de Lunet. Niemand raakte gewond, aldus de Rotterdamse politie. Bij de woning aan de Boterstraat in het centrum van Schiedam waar rond 00.50 uur een ontploffing was en vervolgens brand ontstond, ademde de bewoner rook in. De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. De gevel van de woning raakte beschadigd.

Niet veel later, om 01.00 uur, ging bij een bedrijfspand aan de Koddeweg in Hoogvliet een explosief af. Niemand raakte gewond, maar ook hier ontstond brand. De politie onderzoekt de zaak, en kijkt daarbij ook naar een eventueel verband met een eerdere overval op hetzelfde pand.