Militairen naar Cyprus in verband met conflict Midden-Oosten

Defensie stuurt in totaal zo’n tweehonderd militairen naar Cyprus in verband met het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Vandaar kunnen zij snel reageren als de situatie in de regio verder verslechtert. Het gaat om onder meer een detachement mariniers en ondersteunend personeel.

Het team van Defensie vertrekt woensdag vanaf vliegbasis Eindhoven. Daarvoor worden twee transportvliegtuigen van het type C-130 Hercules gebruikt en daarnaast een gecharterd passagiersvliegtuig. De twee C-130’s en hun bemanningen blijven op Cyprus zolang dat nodig is.

Defensie stuurde afgelopen weekeinde al een team militairen naar Libanon. Zij ondersteunen de Nederlandse ambassade in Beiroet voor het geval ook in dat land de veiligheidssituatie achteruitholt als gevolg van het conflict in Israël en de Palestijnse Gebieden.