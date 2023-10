Ministerie zet speciaal team in voor hulp in Midden-Oosten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet vanwege “de onveilige en onvoorspelbare situatie in Israël en de Palestijnse gebieden” zogeheten SCOT’ers in. Deze medewerkers van het Snel Consulair Ondersteunings Team (SCOT) zijn momenteel actief in Jordanië, Cyprus, Israël, Libanon, Egypte en Keulen. Zij kunnen op zeer korte termijn worden uitgezonden naar gebieden waar veel Nederlanders hulp nodig hebben, meldt het ministerie.

De SCOT’ers die zich nu bezighouden met de situatie in het Midden-Oosten brengen de lokale situatie in kaart en treffen voorbereidingen voor verschillende scenario’s. Ook ondersteunen ze het werk van de Nederlandse ambassades en consulaten. Zo helpen ze bijvoorbeeld om de repatriëringsvluchten soepel te laten verlopen.

De zevende Nederlandse repatriëringsvlucht is woensdag rond 16.30 uur vertrokken vanuit Tel Aviv en landt naar verwachting rond 20.30 uur in Keulen. Na aankomst worden de passagiers met bussen van defensie naar vliegbasis Eindhoven gebracht.