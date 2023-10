Moeder Holloway: Van der Sloot geeft doden Natalee toe

Joran van der Sloot heeft toegegeven Natalee Holloway te hebben gedood, zegt haar moeder Beth in de rechtbank van Alabama volgens ABC News. De nieuwszender meldt ook dat de Nederlander is veroordeeld tot twintig jaar cel voor het afpersen van Holloway’s familie.

Diverse media schreven voorafgaand aan de zitting dat Van der Sloot een deal had gesloten over een bekentenis in ruil voor strafvermindering. De celstraf komt niet bovenop de 28 jaar die hij in 2012 kreeg voor de moord op de studente Stephany Flores in Peru, maar wordt volgens ABC News gelijktijdig uitgezeten.

Van der Sloot zou voor de deal akkoord zijn gegaan met een leugendetectortest en het delen van informatie over Holloway. Zij verdween in mei 2005 op 18-jarige leeftijd tijdens een vakantie op Aruba. Van der Sloot was een van de laatste personen met wie Holloway werd gezien. “Joran, je hebt achttien jaar lang ontkend mijn dochter te hebben gedood en nu heb je eindelijk toegegeven dat je haar in feite hebt vermoord”, aldus de moeder.

Beth vertelde tijdens een persconferentie na de veroordeling dat Van der Sloot haar dochter heeft gedood op het strand en daarna haar lichaam in het water heeft geloosd. “Dat was de laatste keer dat hij haar zag”, aldus de moeder. Van der Sloot verklaarde verder ook alleen te hebben gehandeld. Volgens de moeder is er met de veroordeling nu eindelijk gerechtigheid voor haar dochter.

De nu 36-jarige Van der Sloot zou in de rechtbank zijn excuses hebben aangeboden aan de nabestaanden van Holloway en zijn eigen familie. Hij zei te hopen dat “zijn verklaring voor een soort afsluiting zorgt”, citeren Amerikaanse media. “Ik ben nu niet meer de persoon die ik toen was. Ik heb mijn leven aan Jezus Christus gegeven.”

De rechtszaak draaide om het afpersen van de familie van Holloway. Hij vroeg Beth 250.000 dollar over te maken in ruil voor informatie over het lot van haar dochter.