NAVO-hoofdkwartier Brunssum werkt scenario’s verdediging uit

Het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum is bezig met het plannen van een nieuwe verdedigingsstrategie voor Europa. Dat is ook de taak van dit Joint Force Command (JFC), bleek woensdagavond tijdens een voorlichtingsavond voor inwoners van Brunssum. Het was voor het eerst dat het JFC samen met de gemeente een dergelijke informatieavond organiseerde. “We deden dit om te kijken wat onder de mensen leeft”, zei brigade-generaal Roland Rietbergen van het JFC na afloop.

Het JFC maakt plannen waarmee in totaal een kwart miljoen militairen kunnen worden aangevoerd. De eerder gemaakte plannen van de NAVO in Brunssum voor de verdediging tegen Rusland zijn door een top in Vilnius afgelopen juni goedgekeurd. Tot december hebben landen de tijd om de plannen bij te stellen, waarna het JFC ze opnieuw bekijkt. “We houden de planning constant up-to-date”, aldus Rietbergen.

Onder nogal wat inwoners leeft de angst dat Brunssum door de aanwezigheid van het JFC een mogelijk doelwit voor een vijand kan zijn. Rietbergen probeerde die angst weg te nemen. “Brunssum is veiliger dan de rest van Nederland”, zei hij met een kwinkslag. “We hebben hier geen wapens, we maken hier alleen maar plannen”, zei hij. Die moeten vervolgens door NAVO-landen zelf worden opgepakt en uitgevoerd. Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne is er een nieuwe situatie ontstaan. Daarvoor wordt in Brunssum gewerkt aan allerlei scenario’s in geval van een escalatie van het conflict.

Ook de situatie in Israël wordt nauwkeurig in de gaten gehouden, aldus de generaal, die overigens benadrukte dat het geweld daar geen NAVO-zaak is. Mochten zich bijvoorbeeld grote vluchtelingenstromen voordoen of de vlam overslaan naar andere landen, dan bekijkt de NAVO hoe daarmee moet worden omgegaan. “Wij maken scenario’s zodat je altijd voorbereid bent”, zei Rietbergen. Overigens gebeurt dat waar het om Israël en de Gazastrook gaat niet vanuit Brunssum, maar vanuit een zuidelijk hoofdkwartier in Napels.

Voor de avond over het JFC hadden zich 175 mensen gemeld. De NAVO wil door het gesprek aan te gaan met de inwoners naar eigen zeggen meer transparantie creëren tussen de basis en de gemeenschap.