Nu al meer zon dan normaal in een heel jaar

2023 is zeer zonnig. Nu al heeft de zon gemiddeld over het hele land meer geschenen dan normaal in een heel jaar. De teller staat volgens Weeronline inmiddels op 1778 uur. Normaal schijnt de zon in een heel jaar, gemeten in de klimaatperiode 1991-2020, gemiddeld 1774 uur.

Juni was dit jaar een topmaand. De meteorologische zomer begon met een recordaantal van 328 zonuren, tegen 214 normaal. In september scheen de zon 211 uur, tegen 159 normaal, mei eindigde met 255 uur zonneschijn tegen 223 normaal en in februari werden 20 zonuren meer geteld dan gebruikelijk.

De sombere maanden waren dit jaar niet eens zo heel somber. Alleen maart viel uit de toon met 28 zonuren minder dan normaal. In januari, april en juli scheen de zon 5 tot 7 uur minder dan gebruikelijk, maar was de afwijking van het gemiddelde klein.

Als de zon de rest van het jaar een gebruikelijk aantal uur schijnt, komt 2023 uit op ongeveer 1970 uur zon. Dat zou goed zijn voor een vijfde plaats op de lijst van zonnigste jaren sinds begin vorige eeuw. Recordhouder is het jaar 2022. Vorig jaar scheen de zon gemiddeld over het land maar liefst 2233 uur. In 2003 scheen de zon 2100 uur en in de jaren 2018 en 2020 scheen de zon ook meer dan 2000 uur per jaar. In 2019 scheen de zon 1965 uur en daarmee staat dat jaar op dit moment op de vijfde plaats.