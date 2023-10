Politie grijpt in bij pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag

De politie heeft woensdag ingegrepen bij een pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag. Bij Den Haag Centraal was in de avond veel politie op de been, maar rond 21.00 uur was het weer rustig. Op de Turfmarkt en op de Rijnstraat naast het station is de politie bekogeld met vuurwerk.

Er is een persoon aangehouden, laat een woordvoerder van de politie weten, maar dat was niet voor het gooien van vuurwerk. Een verslaggever ter plaatse zag dat iemand in de boeien werd geslagen die tegen een politieauto had geschopt. De politiewoordvoerder zegt dat nog onderzoek wordt gedaan naar het gooien van vuurwerk. Hij sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen zullen volgen.

Eerder op de dag demonstreerden meer dan vijfhonderd mensen bij het Internationaal Strafhof om steun te betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook. Een deel van de groep is daarna naar de Turfmarkt en het station gelopen. Daar kwam het tot een confrontatie met de politie.

Tientallen demonstranten verspreidden zich vervolgens over het station, dat nog wel open was voor reizigers. De demonstranten werden opgeroepen het station te verlaten. Een enkeling werd door agenten met een wapenstok geslagen omdat die niet weg wilde.

Op de Turfmarkt waren tijdens de demonstratie enkele winkels uit voorzorg gesloten, waaronder Albert Heijn. Op beelden is te zien dat op de gevels van sommige panden met een soort rode verf handafdrukken waren gemaakt. Ook waren teksten zichtbaar als “Israel Terrorist”.