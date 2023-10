Pro-Palestijns protest bij Internationaal Strafhof in Den Haag

In Den Haag wordt woensdagmiddag opnieuw gedemonstreerd om steun te betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt dat een demonstratie voor honderd personen is aangemeld.

Het protest vindt rond 16.00 uur plaats op de Oude Waalsdorperweg voor het Internationaal Strafhof (ICC). Volgens de gemeente hebben er de afgelopen dagen vaker pro-Palestijnse demonstraties plaatsgevonden in de “demonstratiehoofdstad” van Nederland. Die waren vaak spontaan, in tegenstelling tot het protest van woensdag dat wel bij de gemeente is aangemeld. De woordvoerder zegt dat autoriteiten “prima contact” hebben met de demonstranten en zegt dat de gemeente geen ongeregeldheden verwacht.

Dinsdagavond waren er diverse demonstraties in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, nadat een ziekenhuis in Gaza werd gebombardeerd. Daarbij vielen volgens Palestijnse autoriteiten honderden doden.

De actievoerders in Den Haag hadden Palestijnse vlaggen bij zich en riepen leuzen als ‘Israël moordenaar’, ‘Free Palestina’ en ‘Intifada’. De woordvoerder benadrukt dat er woensdag wordt gecontroleerd op strafbare feiten, waaronder “bepaalde uitspraken”.