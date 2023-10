Rechter: besluit over non-binaire registratie is aan de politiek

Het is aan de politiek om te beslissen of mensen, naast man en vrouw, nog een derde, non-binaire identiteit kunnen laten registreren bij de burgerlijke stand. Dat is nu nog niet geregeld, maar dat is niet onrechtmatig, heeft de rechtbank in Den Haag woensdag beslist.

De zaak was aangespannen door een non-binair persoon uit Amsterdam. Die staat in de burgerlijke stand geregistreerd als vrouw. Mensen van 16 jaar en ouder kunnen hun registratie laten veranderen, als ze aan een paar voorwaarden voldoen. Ze kunnen hun melding laten wijzigen van man naar vrouw en van vrouw naar man. Maar het is niet mogelijk om vrouw of man te laten veranderen in non-binair.

Dat die verandering niet mogelijk is, is een “ongeoorloofd onderscheid tussen binaire en non-binaire transgenderpersonen”, zegt de rechtbank. Maar om de registratie te regelen is er meer nodig dan alleen een X op een geboorteakte of paspoort, heel veel andere wetten moeten dan ook veranderd worden. Volgens de rechters “moeten complexe afwegingen worden gemaakt” en daarvoor zijn “nader debat en nadere besluitvorming” nodig. De politiek is daarmee bezig.