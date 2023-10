Ruimte voor hoogwater door weghalen dijk bij Kampen

Rijkswaterstaat heeft een dijk tussen de IJssel en het Reevediep bij Kampen in Overijssel weggehaald. Daardoor kan rivierwater wegstromen naar het IJsselmeer bij hoogwater in de IJssel. Zo worden overstromingen voorkomen. Het weghalen van de dijk is het sluitstuk van de aanleg van de IJsseldelta tussen Zwolle en Kampen, waaraan acht jaar is gewerkt door Overijssel, Flevoland, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat.

De aanleg van de IJsseldelta maakt deel uit van het nationale programma Ruimte voor de Rivier. Dat programma is opgesteld omdat er bijna overstromingen waren in 1993 en 1995, toen bijzonder hoogwater in de rivieren bijna over de dijken stroomde. Onderzoek wees uit dat ophogen van rivierdijken alleen niet voldoende was. Er moest ook ruimte op het land worden gemaakt waar rivierwater kon wegstromen, zodat het peil in de rivieren bij hoge waterstanden zou dalen.

Bij de monding van de IJssel in Overijssel is het zomerbed van de rivier verlaagd. Er zijn nieuwe sluizen gebouwd en een oude sluis is verwijderd. De Drontermeerdijk is opgehoogd en tegelijkertijd is de provinciale weg N307 tussen Roggebot en Kampen verbreed. Een grote ingreep was de aanleg van het Reevediep tussen de IJssel en het Drontermeer. Het Reevediep is een hoogwatergeul waar IJsselwater vrij doorheen kan stromen nu de dijk is weggehaald.