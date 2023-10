Talloze optredens tijdens 28e editie van Amsterdam Dance Event

Amsterdam vormt vanaf woensdag vijf dagen en nachten lang het toneel voor de 28e editie van het elektronische muziekfestival Amsterdam Dance Event (ADE). Tot en met zondag treden er duizenden artiesten verdeeld over tientallen podia in de hoofdstad op. Het evenement trekt elk jaar honderdduizenden bezoekers. Vorig jaar was er op ADE een recordaantal van 450.000 bezoekers.

Er staan onder meer optredens gepland op bijzondere locaties zoals in de fietspassage onder het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, Internationaal Theater Amsterdam en zelfs vanaf Schiphol. Onder anderen Afrojack, Armin van Buuren en Cynthia Spiering treden op in de hoofdstad. Ook Martin Garrix treedt twee keer op in de RAI, op een feest dat toegankelijk is voor alle leeftijden.

Dit jaar is het voor het eerst dat er van de gemeente op sommige evenementen 24 uur van tevoren geen kaartjes meer online of aan de deur mogen worden verkocht. De gemeente besloot hiertoe vanwege de dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves afgelopen mei, waar te veel bezoekers waren. Wat de consequenties hiervan zijn voor ADE, weet de organisatie nog niet. “Diverse evenementen zijn inmiddels uitverkocht en ondervinden hier geen last van. Voor andere organisatoren kan het betekenen dat een evenement niet uitverkocht raakt. We gaan dit uiteraard na afloop met organisatoren en gemeente evalueren”, aldus een woordvoerder.

Uit de evaluatie van ADE vorig jaar is volgens de gemeente duidelijk geworden dat de druk op de ponten naar Amsterdam-Noord “op sommige momenten te groot is geweest”. Daarom worden op vrijdag en zaterdag twee extra ponten ingezet, speciaal voor evenementenbezoekers, en worden er vrijdag, zaterdag en zondag pendelbussen ingezet op erg drukke momenten om de ponten te ontlasten. Het kan ondanks de maatregelen zo zijn dat mensen “op piekmomenten” bij de pont moeten wachten.