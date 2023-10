Van der Sloot komt mogelijk met details over dood van Holloway

Joran van der Sloot verschijnt woensdag voor de rechter in het Amerikaanse Birmingham in de staat Alabama. Hij gaat daar mogelijk details bekendmaken over de moord op Natalee Holloway in 2005. De Nederlander wordt al langer in verband gebracht met de zaak, maar werd nooit aangeklaagd voor moord.

Wel werd Van der Sloot in 2010 in Alabama aangeklaagd voor fraude en afpersing in de zaak. Volgens de aanklager vroeg hij de moeder van Holloway om 250.000 dollar over te maken in ruil voor informatie over het lot van haar dochter.

De advocaat van de familie van Holloway zegt volgens plaatselijke media dat Van der Sloot nu een overeenkomst wil sluiten waarin hij de fraude en afpersing erkent en details bekendmaakt over de dood van de Amerikaanse vrouw. In ruil zou hij dan strafvermindering krijgen. Ook De Telegraaf schreef bronnen te hebben gesproken die bevestigen dat Van der Sloot een overeenkomst heeft gesloten met de Amerikaanse aanklagers.

De zaak dateert al van 2005, toen Holloway tijdens een bezoek aan Aruba verdween. Van der Sloot was een van de laatsten met wie Holloway gezien is. Ondanks dat haar lichaam nooit is gevonden, heeft een rechter de vrouw in 2012 wettelijk doodverklaard.

Eerder dit jaar werd Van der Sloot overgebracht naar Alabama in de Verenigde Staten vanuit Peru, waar hij een straf van 28 jaar uitzit voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010.

De zaak staat gepland om 16.30 uur Nederlandse tijd.