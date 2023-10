Voorlopig laatste repatriëringsvlucht geland in Keulen

In het Duitse Keulen is een vliegtuig geland met aan boord een nieuwe groep Nederlanders die uit Israël is gerepatrieerd. Aan boord zaten ongeveer dertig personen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze worden met bussen naar Eindhoven gebracht. Het gaat om de zevende en voorlopig laatste repatriëringsvlucht uit Israël.

Nederland heeft met de vorige vluchten 751 Nederlanders en 136 buitenlanders uit Israël gehaald. Hoeveel Nederlanders er waren onder de dertig mensen die op de laatste vlucht zaten, is niet bekendgemaakt.