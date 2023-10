VVD en GroenLinks-PvdA niet gediend van ‘billenkoek’ over framing

Hoogleraar sociologie Hein de Haas (Universiteit van Amsterdam) gaf politici van VVD, D66, GroenLinks-PvdA en BBB tijdens een migratiedebat in De Balie in Amsterdam naar eigen zeggen “billenkoek”. Deze werd uitgedeeld omdat de politici volgens De Haas sjoemelen met waarheden rond migratie. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en Kati Piri (GroenLinks-PvdA) waren hier overduidelijk niet van gediend.

Brekelmans, Piri, D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt en de nummer 14 op de lijst voor BBB Alexander Hendriks debatteerden woensdagavond onder meer over een eventuele tijdelijke asielstop en of de Tunesiƫdeal, die bedoeld is om gevaarlijke overtochten van asielzoekers te stoppen, mensenrechtenschendingen financiert. Op dat eerste punt konden de VVD en BBB elkaar vanzelfsprekend vinden, zij vinden dat een tijdelijke asielstop moet kunnen. GroenLinks-PvdA en D66 zijn hier fel tegen. Bij de tweede stelling waren de partijen meer verdeeld.

De Haas verweet de politici niet de waarheid te vertellen. Hij benadrukte bijvoorbeeld dat negen op de tien Afrikaanse migranten legaal migreren, en dat het beeld dat tijdens het debat werd geschetst over “allerlei Afrikanen op bootjes” niet klopt. Ook gaf hij aan dat het probleem van bootmigratie al sinds 1991 speelt, en dat er geen “structurele toename” is. Verder vindt De Haas dat politici doen alsof er “een invasie” aan vluchtelingen is, maar ook dat is volgens hem een illusie. De reden voor dit bedrog is volgens De Haas dat politici zich willen opwerpen als “redding”, terwijl ze al weten dat hun plannen in de praktijk niet gaan werken.

“Ik vind dit heel kwalijk”, reageerde Brekelmans. Hij werd er “echt boos” van, omdat hij het niet vindt kunnen dat het vertrouwen in politici op deze manier wordt geschaad. Ook Piri beet fel van zich af. De verkiezingen gaan volgens haar ergens om, “je kan niet politici zo wegzetten”, zei ze. “Alsof we het niet met de juiste intentie doen, dat vind ik niet fair”. Wel werd iedereen het er met elkaar eens over dat een debat over de intentie van politici op een ander moment moest worden gevoerd.