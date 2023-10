VVD wil duurder bier voorkomen, dekking nog onduidelijk

De VVD wil voorkomen dat de accijns op alcoholische dranken volgend jaar omhooggaat. De partij werkt aan een voorstel, zei Kamerlid Silvio Erkens tijdens een debat over het belastingplan voor volgend jaar. Waar hij dat van wil betalen, liet hij nog in het midden.

Het demissionaire kabinet wil met de accijnsverhoging 100 miljoen euro extra ophalen. Dat geld is bestemd voor maatregelen om de koopkracht te stutten van mensen rond het bestaansminimum. Zonder extra geld dreigde deze groep er volgend jaar flink op achteruit te gaan.

Door de maatregel zou een flesje bier volgend jaar 2 cent duurder worden en een fles wijn 13 cent. De VVD denkt dat dit met name voor drinkers in de grensregio aanleiding zal zijn hun drank in Duitsland te gaan kopen, waar het leven volgens Erkens toch al goedkoper is.

Ook de PVV wil de accijnsverhoging schrappen, en wil daarvoor een greep doen in het miljardenfonds dat bedoeld is om stikstofmaatregelen te financieren. Daar ziet Erkens evenwel niets in. Hij wees erop dat dit geld hard nodig is om bijvoorbeeld de bouw van het slot te halen.

Het kwam de VVD’er op een sneer te staan van PVV’er Tony van Dijck. Die bracht in herinnering dat de VVD er geen moeite mee had een greep te doen in het Nationaal Groeifonds om een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen te betalen. Ook dat geld heeft eigenlijk een andere bestemming.