Zeven Nederlanders in onderschept busje met ‘drugscommando’

Alle zeven inzittenden van het busje dat de Antwerpse politie dinsdagavond aan de kant zette zijn Nederlands. De mannen hadden drie handvuurwapens bij zich, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. De jongste is 22, de oudste 35 jaar oud.

De politie was het zwarte bestelbusje met een Nederlandse nummerplaat, dat het klemreed in de Belgische havenstad, volgens het OM al op het spoor. Het ging mogelijk om een “gewapend commando” dat eerder op de dag in beslag genomen coca├»ne kwam terughalen, schrijft de Gazet van Antwerpen. De “meerdere tonnen” harddrugs liggen volgens de krant opgeslagen in de buurt van het kruispunt waar de politie de groep stond op te wachten.

“Ze reden het busje in geen tijd klem, het was precies als in de film”, zegt een omwonende tegen de krant. “De inzittenden probeerden te vluchten, maar werden een voor een gearresteerd.” De politie spreekt van “een risicovolle actie”.