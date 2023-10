Zevende repatriëringsvlucht onderweg naar Israël

Voor de zevende keer is een vlucht onderweg naar Israël om Nederlanders te repatriëren. Het toestel, een Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), is rond 10.00 uur opgestegen voor een retourvlucht Keulen – Tel Aviv, meldt het ministerie van Defensie.

Na aankomst later woensdagavond in Duitsland gaan de passagiers met bussen naar Eindhoven. Maandagavond landde de zesde repatriëringsvlucht vanuit Tel Aviv in het Duitse Keulen.

Dinsdag was er geen repatriëringsvlucht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde maandag dat het aantal aanmeldingen voor repatriëring verder was afgenomen. Nederland heeft tot nu toe 751 Nederlanders en 136 buitenlanders uit Israël gehaald. Ook door vluchten van andere EU-landen zijn Nederlanders uit Israël opgehaald, meldde demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Airbus A330 maakt deel uit van een internationale vliegtuigpool, meldt het ministerie verder. De toestellen zijn gestationeerd op Vliegbasis Eindhoven en in het Duitse Keulen.