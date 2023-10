4 jaar cel voor Feyenoord-hooligan die Roze Kameraden bedreigde

De rechtbank in Rotterdam heeft de 30-jarige Max V. donderdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor onder meer bedreiging, discriminatie en betrokkenheid bij heftige rellen afgelopen oud en nieuw in ‘s-Gravendeel. Daarbij werd de politie belaagd met onder meer zwaar vuurwerk.

V. bedreigde onder anderen Paul van Dorst, de oprichter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van voetbalclub Feyenoord, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en diens dochter. Met zijn “kwetsende en onnodig grievende uitlatingen” heeft V. volgens de rechtbank “vele grenzen overschreden”.

Bij de sportschool van Van Dorst is in 2021 brand gesticht en er werden bedreigende en kwetsende leuzen op de muur geklad. In mei vorig jaar werden in Tirana, de hoofdstad van Albaniƫ, waar Feyenoord de (verloren) finale van de Conference League speelde tegen AS Roma, spandoeken omhooggehouden met beledigende en bedreigende teksten aan onder meer het adres van Van Dorst. Eerder dit jaar zijn al zeven Feyenoordhooligans door de politierechter veroordeeld tot honderd uur taakstraf hiervoor.

V. heeft een strafblad met flink wat voetbalgerelateerde misdrijven, zoals openlijke geweldpleging. De rechtbank benoemde dat V. vooral een leidende en aansturende rol had. Hij deed daarbij “grote inspanning” om zelf op de achtergrond te blijven. “U liet anderen de kastanjes uit het vuur halen.” Dat V. een afgestudeerd jurist is “heeft de rechtbank verbijsterd”.

Hij zit sinds begin dit jaar in de cel. “Ik ben in deze periode tot inkeer gekomen”, vertelde hij de rechter eerder tijdens de behandeling van de zaak eerder deze maand. Hij wil zijn leven beteren en met zijn vriendin een gezin stichten. De rechter plaatste daar echter een kanttekening bij. “Uw goede gedrag lijkt alleen ingegeven door de gevangenisstraf die boven het hoofd hangt.”

Van Dorst zei na de uitspraak dat hij nu vooral een rol voor voetbalclubs weggelegd ziet, om dit soort beledigingen en kwetsende uitlatingen niet langer toe te staan. Tijdens de behandeling van de zaak gaf hij tijdens zijn spreekrecht aan “nooit te buigen voor terreur”.