Advocaat Ficq over onderzoek naar Chemours: geweldig en terecht

“Geweldige en terechte beslissing van het Openbaar Ministerie.” Zo reageert advocaat Bénédicte Ficq op het besluit van het Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar chemiebedrijf Chemours. “Deze belangrijke eerste stap kan betekenen dat de leidinggevenden zich later in het verdachtenbankje moeten verantwoorden voor de -mede- door hen veroorzaakte ziekmakende vervuiling”, schrijft ze op haar LinkedIn-pagina.

Op 4 september 2023 overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen een aangifte aan het Openbaar Ministerie (OM) tegen DuPont/Chemours in Dordrecht. Die aangifte gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu.

“Ziekmakend vervuilen is een misdrijf, een misdrijf waar twaalf tot vijftien jaren gevangenisstraf op staat. Er mag niet gespeeld worden met welzijn, met de gezondheid van mens en milieu. Als dat wel gebeurt zullen de bazen in maatpak te maken krijgen met het strafrecht. En ja, dit geldt ook als waarschuwing voor andere bedrijven”, reageert Ficq. “Erg blij met deze stap van dit OM tegen Chemours Netherlands.”