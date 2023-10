Anne Frank Huis: veroordeling voor projectie is krachtig signaal

De veroordeling van Robert W. voor de projectie van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis is een “krachtig signaal” dat er in Nederland geen ruimte is voor het ontkennen van de Holocaust en het verspreiden van Jodenhaat. Dat zegt Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, die het museum beheert.

“We zijn vooral opgelucht dat de rechtbank de tekst ‘Ann Frank [sic], uitvinder van de ballpoint’ als ontkenning van de authenticiteit van Anne Franks dagboek en daarmee als ontkenning van de Holocaust ziet”, zegt Leopold. W. projecteerde de tekst op 6 februari op de gevel van het museum. De tekst is een complottheorie die de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt.

“Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanvallen op de echtheid van het dagboek, samen met tal van andere beweringen en publicaties om het bestaan van de Holocaust in twijfel te trekken of te ontkennen, worden al decennialang, en nu in toenemende mate online, verspreid. Veelal uit antisemitische motieven”, aldus de directeur.

De 42-jarige W. kreeg donderdag een gevangenisstraf van twee maanden voor de projectie. De rechtbank oordeelde dat hij het doelbewust en vanuit een antisemitisch gedachtegoed heeft gedaan. W. zat de straf al in voorarrest uit.