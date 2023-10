Bewoners en sekswerkers Wallen lopen mars tegen erotisch centrum

Sekswerkers, ondernemers en bewoners van het Wallengebied lopen donderdagavond een protestmars tegen het verplaatsen van raambordelen. Met de mars willen de drie groepen duidelijk maken dat ze zich niet kunnen vinden in de plannen van de gemeente om raambordelen te verplaatsen naar een erotisch centrum buiten de binnenstad.

De stoet van voornamelijk sekswerkers begint om 18.00 uur op het Oudekerksplein. Op de Oudezijds Achterburgwal zullen bewoners en ondernemers van de Wallen aansluiten. Op de Nieuwmarkt sluiten ook bezoekers van de Wallen en bewoners uit andere stadsdelen zich aan bij de demonstratie. “De sekswerkers willen hun raambordelen op de Wallen behouden, in de rest van de stad w√≠llen ze geen bordelen. En dus strijden ze hier samen”, aldus de organisatie.

De groep eindigt hun mars bij het stadhuis. Bij de zogenoemde Stopera zullen de demonstranten een manifest aanbieden aan de aanwezige gemeenteraadsleden. Ook zal het lied ‘Geef mij maar Amsterdam’ worden gezongen. De organisatie hoopt op een opkomst van een paar honderd mensen.

Het erotisch centrum moet een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers worden in stadsdeel Noord of Zuid. Hiermee zou een deel van de ramen op de Wallen vervangen worden. Het doel is volgens het college om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

“Wonen op de Wallen is niet altijd even relaxed. Maar problemen zijn er om opgelost te worden”, aldus initiatiefnemer van de mars Mariska Majoor, oprichter van het Prostitutie Informatie Centrum. “Op de Wallen wordt van oudsher gewerkt, gewoond, gewipt en gebeden. Elke groep hoort erbij en heeft hier bestaansrecht. Je moet er samen uitkomen en dat is wat we nu meer dan ooit willen uitdragen.”