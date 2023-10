Chemours: we verlenen volledige medewerking aan onderzoek OM

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zegt via een woordvoerder “volledige medewerking te zullen verlenen” aan het onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) tegen het bedrijf is begonnen. Vorige maand overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens enkele duizenden mensen een aangifte aan het OM tegen Chemours, dat vroeger DuPont heette. Die aangifte gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen tussen 1967 en nu.

Chemours meldt ook dat het bedrijf al investeert in maatregelen om emissies te verminderen. “Wij zien het als onze taak om essentiële materialen op verantwoorde wijze te produceren. We zijn continu bezig om ons productieproces te verbeteren en de impact op onze omgeving verder te verminderen”, zegt de woordvoerder. Chemours maakt kunststoffen zoals teflon, die water, vet en vuil afstoten.

Bij het onderzoek naar Chemours wordt ook gekeken of leidinggevenden van Chemours aansprakelijk te stellen zijn, meldt het OM. “Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten”, aldus een verklaring van het Openbaar Ministerie.