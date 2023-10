CIDI: regering kom in actie om Nederlander van Hamas te bevrijden

Het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, roept de Nederlandse regering op in actie te komen voor de 18-jarige Nederlander Ofir Engel die in de Gazastrook door Hamas wordt vastgehouden. “De Nederlandse regering wordt verzocht om alles in het werk te stellen om de druk op Hamas te vergroten om deze jongen – en alle andere gegijzelden – onmiddellijk vrij te laten”, schrijft het CIDI op zijn website.

Ofir, die in Rama Rachel woont, werd op 7 oktober vanuit de kibboets Be’eri ontvoerd toen hij op bezoek was bij zijn vriendin. De organisatie heeft donderdag contact gehad met zijn familie. Van de grootvader van Ofir hoorde het CIDI dat hij en andere familieleden door Hamas zijn meegenomen. “De vrouwen van de familie konden ontsnappen en werden uren later door het Israëlische leger in veiligheid gebracht.”

CIDI-directeur Naomi Mestrum spreekt van een “afschuwelijke gebeurtenis”. “Je weet niet hoe het met hem gaat, of hij nog leeft en wat hij meemaakt”, zegt ze. “Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, en naar de families van alle gegijzelden.”

Hamas voerde op 7 oktober een verrassingsaanval uit op Israël en nam toen ook gijzelaars mee naar de Gazastrook. Volgens de laatste officiële cijfers van Israël gaat het om ruim tweehonderd mensen. Er bevinden zich meer buitenlanders onder de gijzelaars.

De Joodse krant The Jewish Chronicle citeert de 52-jarige tante van Ofir, Yael Engel Lichi, die vertelt dat ze “niet de woorden heeft om de horror te omschrijven” over wat er gebeurd is. Volgens Lichi was Ofir op bezoek bij zijn vriendin in de kibboets nabij Sderot, toen hij zijn vader die zaterdagochtend belde nadat luchtalarmen af waren gegaan. Samen met de familie van zijn vriendin schuilde Ofir in een veilige kamer in het huis, maar gewapende mannen die Arabisch spraken vielen de kamer binnen en namen hen mee naar buiten. Daar schoten zij de hond van de familie dood en moesten de vrouwen – de moeder en twee jongere zussen van Ofirs vriendin – in het gras gaan zitten. Ofir en zijn schoonvader werden meegenomen in een zwarte auto, aldus Lichi tegen de krant.