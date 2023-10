D66 wil af van sanctie als mensen fout maken bij de overheid

Mensen die onbedoeld een fout maken bij het doorgeven van informatie aan de overheid, moeten voortaan niet meer direct een sanctie opgelegd krijgen, zoals een korting op een toeslag of uitkering. Dat vindt D66-verkiezingskandidaat Hans Vijlbrief die daarvoor een plan heeft ontwikkeld, zo maakte hij op een bijeenkomst in Groningen bekend. Fouten maken is volgens hem menselijk en dat geldt zeker als de regels complex zijn zoals vaak het geval is bij de overheid.

Vijlbrief – derde op de kandidatenlijst voor D66 – is nu nog staatssecretaris in het demissionaire kabinet en houdt zich bezig met Groningen. De problemen daar hebben hem aangezet tot het plan. In Groningen ervaren de bewoners veel gedoe met de afhandeling van schade aan hun huizen als gevolg van tientallen jaren gaswinning. Zo kunnen de schadeformulieren complex zijn. Een foutje leidt er al toe dat een vergoeding niet wordt toegekend en mensen een bezwaarprocedure moeten beginnen.

De D66’er wijst erop dat private partijen zoals bedrijven hun cliĆ«nten eerst een herinnering sturen als een rekening bijvoorbeeld nog niet is betaald. In het publieke domein moet dit soort dingen in zijn ogen ook gebeuren bij een eerste fout. Als mensen een “recht op vergissen” krijgen, kan een fout nog hersteld worden en hoeft die niet zulke grote gevolgen te hebben, aldus de sociaal-liberaal.

De afgelopen jaren kwamen duizenden mensen in grote problemen omdat zij forse bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. Dat gebeurde vaak nadat ze soms kleine foutjes hadden gemaakt in de aanvragen. De Belastingdienst had hier geen boodschap aan en vorderde na jaren alle verstrekte toeslagen terug. De Tweede Kamer onderzoekt het gevoerde fraudebeleid. Het vorige kabinet viel over de toeslagenaffaire.