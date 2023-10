EU waarschuwt voor gebruik AI om verkiezingen te manipuleren

Kwaadwillenden kunnen kunstmatige intelligentie gebruiken om de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar te beïnvloeden. Daarvoor waarschuwt de EU-organisatie voor cyberveiligheid (ENISA). Die roept op tot waakzaamheid. Over de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november spreekt het rapport niet.

De dienst waarschuwt onder meer voor deepfakes. Dat zijn nepfilmpjes die verraderlijk echt lijken. Daarmee is het heel eenvoudig om politici met hun eigen stem dingen te laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. “Kunstmatige intelligentie, deepfakes en vergelijkbare technieken zijn perfect voor realistische en gerichte aanvallen”, aldus ENISA.

De organisatie registreerde vorig jaar 2580 digitale incidenten gericht op de EU, met name in mei en juni van dit jaar. In een op de drie gevallen ging het om gijzelsoftware en bij ruim een kwart om ddos-aanvallen, waarbij doelen worden bestookt met verkeer tot ze onbereikbaar worden. Vergeleken met het jaar ervoor is het aantal incidenten fors gestegen.