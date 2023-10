Geduld EU-ministers over terugkeerbeleid asielzoekers raakt op

Bij de EU-ministers raakt het geduld op over het uitblijven van een akkoord over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Europees Parlement praat al jaren over nieuwe regels hiervoor, maar wordt het niet eens. Op een bijeenkomst in Luxemburg donderdag hebben diverse ministers hierover hun onvrede geuit.

Het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers staat in Luxemburg hoog op de agenda, mede gezien de aanslag in Brussel maandag waarbij twee Zweden werden vermoord. De dader had al in vier verschillende Europese landen tevergeefs asiel aangevraagd en “had niet in Europa moeten zijn”, zei onder meer de Belgische minister Annelies Verlinden voorafgaand aan de bijeenkomst van de EU-ministers.

De nu geldende Europese terugkeerregels, vastgelegd in de Europese Terugkeerrichtlijn, dateren uit 2008.

Europarlementariër Tineke Strik, die de onderhandelingen over dit dossier leidt, vindt het niet terecht dat de EU-ministers met de vinger naar het parlement wijzen. Met de richtlijn uit 2008 in de hand, hebben de lidstaten al behoorlijk wat instrumenten in handen om illegalen uit te zetten, zei de GroenLinkser desgevraagd tegen het ANP.

De vertraging in het Europees Parlement is daarnaast volgens haar mede veroorzaakt door de Europese Commissie, door in 2020 aanvullende voorstellen over terugkeer te doen. Daarmee was het volgens Strik voor het parlement niet meer duidelijk welke onderdelen onder een nieuwe terugkeerregeling zouden vallen, en welke onder een nieuw Europees migratiepact.

Het struikelblok nu ligt volgens Strik bij de detentieperiode voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze verwacht de laatste politieke groepering die nodig is voor een meerderheid komende week over de streep te kunnen trekken. Jeroen Lenaers van de EVP, de christendemocratische fractie die nog overgehaald moet worden, is minder stellig. De CDA’er wil betere terugkeerregels dan die uit 2008 en zegt dat de EVP méér obstakels ziet dan alleen de detentieperiode. De EVP neemt komende week een standpunt in, zegt Lenaers.

Als de EVP instemt met het nu voorliggende voorstel, kan het parlement dit jaar over nieuwe terugkeerregels stemmen.

De ministers willen zo snel mogelijk een strenger uitzetbeleid, mede in de hoop terroristische aanslagen zoals die in Brussel te voorkomen, zo zeiden zij donderdag.