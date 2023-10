Gegijzelde Nederlander met spoed genaturaliseerd

De 18-jarige Ofir Engel, die op 7 oktober door Hamas werd ontvoerd vanuit de kibboets Be’eri, heeft via een spoedprocedure de Nederlandse nationaliteit toegekend gekregen. Dat bevestigt het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, na berichtgeving van De Telegraaf.

Het idee is dat gijzelaars met een dubbele nationaliteit vanwege internationale druk kans hebben om eerder vrijgelaten te worden. Volgens het CIDI is de procedure om tot Nederlander genaturaliseerd te worden na zijn ontvoering in gang gezet.

Engel woont in Ramat Rachel, een kibboets bij Jeruzalem, en zijn ouders zijn Israëlisch. Samen met zijn schoonvader werd hij op 7 oktober ontvoerd. De vrouwen en kinderen van de familie konden ontsnappen. Zij zijn uren later door het Israëlische leger in veiligheid gebracht, aldus het CIDI.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat “zich in Gaza onder de gegijzelden een Nederlander bevindt. Deze jongeman had een Israëlisch paspoort en heeft op basis van zijn familieband deze week een Nederlands paspoort verkregen. Op die manier wordt gehoopt dat de kans op vrijlating vergroot kan worden.” Verder gaat het ministerie niet in op de kwestie. Een zegsman van het ministerie kan niet zeggen of meer gegijzelden in beeld zijn om een Nederlands paspoort aan te verstrekken, of dat wordt verwacht dat meer mensen zich hiervoor melden.