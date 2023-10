Grote opkomst bij demo tegen verplaatsing raamprostitutie

Buurtbewoners, ondernemers en sekswerkers van de Amsterdamse Wallen liepen donderdagavond een protestmars tegen het mogelijk verplaatsen van de raambordelen naar buiten het stadscentrum. Ze willen de gemeente duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de plannen om raambordelen te verplaatsen naar een erotisch centrum. In de stoet, die eindigde bij het Amsterdamse stadhuis, liepen honderden mensen mee.

De stoet begon om 18.00 uur met voornamelijk sekswerkers bij het standbeeld Belle op het Oudekerksplein, een eerbetoon aan sekswerkers wereldwijd. Sommige deelnemers droegen maskers om onherkenbaar te blijven. Op de Oudezijds Achterburgwal sloten bewoners en ondernemers van de Wallen zich aan. Op de Nieuwmarkt kwamen ook bezoekers van de Wallen en bewoners uit andere stadsdelen bij de demonstratie. “De sekswerkers willen hun raambordelen op de Wallen behouden, in de rest van de stad w√≠llen ze geen bordelen. En dus strijden ze hier samen”, aldus de organisatie

De demonstranten hadden borden bij zich met daarop teksten als “Handen af van onze ramen”, “Support your neighbourhood sekswerker” en “Gemeenteraad toon je ballen, blijf af van onze Wallen”. Ook riepen sekswerkers leuzen als “Don’t save us, save our windows”. Bij de Stopera verzamelden de demonstranten bij het beeld van Spinoza om vervolgens een manifest aan te bieden aan raadsleden van onder andere PvdA, D66 en GroenLinks terwijl ze “Geef mij maar Amsterdam” zongen.

Het college van burgemeester en wethouders wil dat er een erotisch centrum komt voor ongeveer honderd sekswerkers in stadsdeel Noord of Zuid. Hiermee zou een deel van de ramen op de Wallen vervangen worden. Het doel is volgens het college om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

Het college komt eind dit jaar met een voorstel over de definitieve plek. Daarna moet de raad er nog over besluiten.