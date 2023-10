Ministers: Europees migratieakkoord urgenter dan ooit

De Europese migratieministers hebben donderdag het belang benadrukt om snel tot een akkoord te komen over het Europese migratiepact, waar al lang over wordt gesproken. “Het is nu dringender dan ooit om dat pact goed te keuren”, zei de Belgische staatssecretaris Nicole de Moor voor aanvang van hun overleg in Luxemburg. Het sneller en vaker terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers moet daar een belangrijk onderdeel van zijn, zei ze.

Dat vinden onder meer ook de verantwoordelijke ministers van Frankrijk (Gérald Darmanin), Gunnar Strömmer (Zweden) en hun Belgische collega Annelies Verlinden. Alleen als de EU-lidstaten samen optrekken, kunnen zij meer druk uitoefenen tegen landen die niet bereid zijn hun landgenoten terug te nemen.

“We zijn ervan overtuigd dat we sterker Europees beleid nodig hebben en dat we in Europa alles op alles moeten zetten om landen, die niet willen meewerken aan terugkeer, daartoe te dwingen”, zei Verlinden. Asieldeals met landen als Tunesië zijn daarbij van belang, benadrukte De Moor.

De aanslag maandagavond in Brussel laat eens te meer zien dat er in Europees verband moet worden samengewerkt en informatie moet worden uitgewisseld om te voorkomen dat terroristen dood en verderf kunnen zaaien, zeiden de ministers. De dader die twee Zweden heeft vermoord “was geen vluchteling en had niet in Europa moeten zijn”, zei De Moor. De man had in vier EU-landen asiel aangevraagd en werd elke keer geweigerd. In Zweden had hij in de gevangenis gezeten.

Het is mede daarom belangrijk dat veiligheids- en immigratiediensten onderling veel meer informatie met elkaar uitwisselen, zei Verlinden.

De EU-lidstaten werden het begin juni na jaren onenigheid eens over een nieuw Europees migratie- en asielbeleid. Daarin zijn afspraken gemaakt over strengere grensprocedures, snellere terugkeer van veiligelanders, herstel van het Dublin-akkoord en ruimte voor migratiedeals met derde landen. Ook is afgesproken asielzoekers eerlijk over Europese lidstaten te verdelen, al kunnen landen ervoor kiezen om een deel ‘af te kopen’.

Het Europees Parlement onderhandelt momenteel met de EU-landen over dit pact.