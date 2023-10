Moeder van overleden zoon Hardinxveld-Giessendam langer vast

De 36-jarige moeder die op 7 oktober door de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar 9-jarige zoon in Hardinxveld-Giessendam, blijft nog zeker negentig dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald.

Het jonge slachtoffer werd gevonden in een woning aan de Prinses Marijkestraat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De moeder raakte ook gewond en werd na behandeling aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Buurtbewoners hebben vorige week samen met burgemeester Dirk Heijkoop een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de jongen.