OM begint strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours na aangiftes

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Chemours in Dordrecht. Daarbij wordt ook gekeken of leidinggevenden van dat chemiebedrijf aansprakelijk zijn te stellen. Dat meldt het OM. Dat noemt het onderzoek “zowel feitelijk als juridisch zeer complex”.

Op 4 september 2023 overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen een aangifte aan het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. Die aangifte gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu.

“Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten”, aldus een verklaring van het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de DCMR Milieudienst Rijnmond, politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het onderzoek richt zich op mogelijk schadelijke effecten van PFOA-uitstoot op mens en milieu in de omgeving van het fabrieksterrein in de periode tot en met 2012. In een later stadium valt een besluit of ook handelingen met GenX (net als PFOA ook een vorm van PFAS en de opvolger van PFOA) in de periode na 2012 worden onderzocht. Het OM zegt tijd nodig te hebben en verwacht niet dat een en ander binnen een jaar is afgerond.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Deze stoffen breken niet af en hopen zich daardoor op in het menselijk lichaam.

Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours en dat is in de afrondende fase. Dat onderzoek richt zich op mogelijke blootstelling van werknemers van DuPont/Chemours aan te hoge concentraties PFOA in de periode tot en met 2012. Overigens wordt ook een aantal incidenten onderzocht waarbij mogelijk sprake is van overtreding van de milieuregelgeving.

Onlangs riep ook de provincie Zuid-Holland het OM op om strafrechtelijk onderzoek te gaan doen, nadat een rechter bepaalde in een tussenvonnis dat Chemours (en voorloper DuPont) aansprakelijk is voor de schade die in ieder geval tussen 1984 en 1998 door PFAS-uitstoot is ontstaan in vier nabije gemeenten. Het bedrijf stelde toen samen met gemeenten en belanghebbenden te willen kijken naar “concrete actie” tegen PFAS-schade. Het waterschap Rivierenland wil schade die is geleden door PFAS van Chemours gaan verhalen op het bedrijf.