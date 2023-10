OM eist werkstraf voor maken deepfake-video Welmoed Sijtsma

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist tegen een 39-jarige man uit Amersfoort, die een pornografische deepfake-video zou hebben gemaakt van WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma. Hij plaatste het filmpje op een website voor dergelijke video’s.

Verdachte O.K. plakte met behulp van deepfake-technologie het gezicht van Sijtsma op dat van een pornoactrice, die seks heeft met een man. Volgens het OM zijn de beelden nauwelijks van echt te onderscheiden. Dat maakt het extra erg en werkt strafverzwarend, aldus de officier van justitie. “Het is bijzonder ingewikkeld om je hiertegen te verweren. Het is vernederend en kwetsend.” Ook het feit dat Sijtsma een bekende Nederlander is, werkt voor de officier strafverzwarend. Hij wees erop dat zij er zowel persoonlijk als professioneel last van heeft gehad.

De video werd na verloop van tijd overgenomen door andere websites en circuleerde in WhatsAppgroepen. De officier: “Dit filmpje gaat nooit meer weg.” Hij wees erop dat Sijtsma zich “aangerand en slachtoffer van een zedendelict voelt”.

De presentatrice werd op het bestaan van de video geattendeerd via Instagram en deed aangifte. Zij maakte vorig jaar voor NPO3 de serie Welmoed en de sexfakes, waarin ze op zoek ging naar de persoon die de video had gefabriceerd. Met behulp van een IT-onderzoeker kwam zij K. op het spoor. Het Nederlands Forensisch Instituut wist de originele beelden te achterhalen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat K. meerdere soortgelijke filmpjes heeft gemaakt, waarbij hij de gezichten van Amerikaanse actrices in de pornobeelden plakte.

K. probeerde ter zitting uit te leggen dat hij de filmpjes maakte om te kijken of hij dat kon en of anderen zijn prestaties konden waarderen. Dat hij er mensen ernstige schade mee zou berokkenen, kwam niet in hem op, zei hij. “Ik heb er niet over nagedacht.” Nadat de video met Sijtsma tot flinke commotie had geleid, begon hij in te zien dat hij verkeerd bezig was. Hij heeft Sijtsma een excuusbrief geschreven en volgens zijn advocaat heeft zij de excuses aanvaard. K. zegt dat de keuze voor de WNL-presentatrice “willekeurig” is geweest.

K. kampt met aanzienlijke psychische problemen. Dat was voor de officier reden geen onvoorwaardelijke celstraf tegen hem te eisen. De man is behandeling.