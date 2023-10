Palestijnse vlag op Euromast is het werk van lokale XR-actiegroep

De projectie van de Palestijnse vlag op de Euromast in Rotterdam is het werk van de lokale actiegroep Extinction Rebellion Rotterdam, zegt een woordvoerder van Extinction Rebellion Nederland (XR). Aanvankelijk werd de actie toegedicht aan XR, maar de overkoepelende organisatie had geen weet van de plannen van XR-Rotterdam.

“We hebben ook geen mening over de actie. Lokale afdelingen van XR zijn autonoom, dus zij voeren actie op eigen verantwoordelijkheid”, zegt de woordvoerder van XR. “Er is discussie binnen onze geledingen over de toestand in Israël en Gaza, maar we hebben als XR geen gezamenlijk standpunt over de situatie daar.”

Extinction Rebellion heeft geen aanwijzingen dat volgers afhaken wanneer er over andere zaken als het klimaat actie gevoerd wordt, zoals sommige media beweren. “We hebben geen ledenbestand, maar zien wel dat het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven en het aantal deelnemers aan acties flink is toegenomen de afgelopen tijd”, aldus de woordvoerder.

XR-Rotterdam heeft de actie naar eigen zeggen uitgevoerd uit solidariteit met het Palestijnse volk. “We zijn geschokt van de geweldsuitbarstingen van de afgelopen weken en keuren alle mensenrechtenschendingen af”, schrijven de actievoerders op Instagram.

“Het projecteren van de Palestijnse vlag op de Euromast is niet strafbaar”, zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. “Dat wordt het pas als de geprojecteerde informatie onjuist is, of nadat is aangegeven dat projecteren op het object niet gewenst is. Maar laat dit vooral geen aanmoediging zijn om overal maar dingen op te gaan projecteren”, aldus de zegsman.

Volgens de woordvoerder hebben agenten woensdagavond bemiddeld tussen de eigenaar van de Euromast en de personen achter de projectie. “Nadat is aangegeven dat er geen prijs werd gesteld op de projectie, is deze beëindigd en zijn de actievoerders weggegaan.” Er is niemand aangehouden.