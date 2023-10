De politie heeft bij Hulten in de Brabantse gemeente Gilze en Rijen een verdachte neergeschoten na een achtervolging. De man had een vuurwapen.

Na een “flinke” achtervolging over onder meer snelweg A58, probeerde de verdachte bij Hulten te voet verder te vluchten, omdat zijn auto zodanig beschadigd was dat hij niet meer door kon rijden. Daar is hij door leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) neergeschoten.

Over de aanleiding voor de achtervolging, kon de politie niets zeggen.