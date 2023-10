Rechtbankuitspraak over antisemitische projectie Anne Frank Huis

De rechtbank in Amsterdam doet donderdag uitspraak in de zaak over de projectie van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis. Vooruitlopend op het vonnis besloot de rechtbank twee weken geleden al om de 42-jarige verdachte vrij te laten. Hij zat negentig dagen in voorarrest.

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de strafzaak een celstraf van zes maanden en een gebiedsverbod van vijf jaar voor de gemeente Amsterdam. De advocaat van de verdachte noemde de strafeis “buitenproportioneel” en vroeg met succes het voorarrest per direct te beĆ«indigen.

Robert W., die zowel de Poolse als de Canadese nationaliteit heeft, werd in april van dit jaar opgepakt in Polen. Hij werd eind augustus naar Nederland gebracht en stond donderdag 5 oktober terecht voor belediging van Joden en het verspreiden van discriminerende uitingen. De man ontkent de beschuldigingen.

De zaak draait om de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ die op 6 februari van dit jaar met een laser op de gevel van het Anne Frank Huis werd geprojecteerd. Dat is een complottheorie die de Holocaust en de echtheid van het dagboek van Anne Frank ontkent.

W. staat ook terecht voor het maken en verspreiden van een filmpje op Telegram met de beelden van de projectie, voorzien van een discriminerend en antisemitisch lied op de melodie van Everybody Wants to Rule the World. “Deze uiting kan niet anders dan de strekking hebben Anne Frank – en met haar alle Joden – in een kwaad daglicht te stellen. Het filmpje is bedoeld om Joden te beledigen”, zei de officier van justitie daarover.

In Polen loopt nog een strafzaak tegen W. wegens het promoten van fascisme en haatzaaien. Hij stond met een bord bij de beroemde poort van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Ook in San Diego in de Verenigde Staten is hij in een strafzaak verwikkeld. Daar werd hij op borgtocht vrijgelaten. In de Verenigde Staten speelde hij volgens het OM een actieve rol binnen rechts-extremistische kringen.