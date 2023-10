Rode Kruis heeft 60 ton hulpgoederen paraat staan bij grens Gaza

Bij de grens in Egypte met de Gazastrook staat 60 ton aan hulpgoederen klaar van het Rode Kruis. Het gaat onder meer om medicijnen, hygiënekits, dekens, eten en drinken, zegt een woordvoerster van de hulporganisatie. Ook is er een chirurgisch team paraat om hulp te verlenen aan de gewonde inwoners van Gaza.

Volgens de woordvoerster is het nog altijd wachten op toestemming om de hulpgoederen en medewerkers het gebied in te krijgen. De hulp gaat via de grens bij het Gazaanse Rafah, die Egypte de afgelopen weken gesloten hield. Woensdag meldden de Verenigde Staten en Egypte dat ze tot een akkoord zijn gekomen over het toelaten van hoogstens twintig vrachtwagens met noodhulp. De eerste goederen kunnen naar verwachting vrijdag in Gaza worden gebracht.

De Palestijnse Rode Halve Maan, zoals de organisatie daar heet, heeft momenteel vijfhonderd medewerkers die in de Gazastrook werken. Ze zijn volgens de woordvoerster niet van plan om weg te gaan. “Velen wonen daar, ze geven aan dat ze de mensen daar niet in de steek laten.”

Verder zijn er nog zo’n honderd mensen van het Internationale Rode Kruis in Gaza, aldus de woordvoerster. De hulporganisatie heeft twee ziekenhuizen in het gebied, die overvol zijn. “Er zijn zo’n 10.000 mensen gevlucht naar onze ziekenhuizen. De gangen zitten er helemaal vol, terwijl onze hulpverleners proberen levens te redden. Het is er erg chaotisch.”