Rutte ontvangt leiders uit religieuze gemeenschappen op Catshuis

Demissionair premier Mark Rutte heeft donderdag deskundigen en leiders uit de joodse, Palestijnse, christelijke en moslimgemeenschappen ontvangen op het Catshuis in Den Haag. Ze spraken niet alleen met hem, maar “zij spraken vooral ook met elkaar”, twittert Rutte. Het waren volgens hem “emotionele en soms ook confronterende gesprekken”.

De premier meldt op het platform X dat “de zorgwekkende situatie in IsraĆ«l en de Palestijnse gebieden na de verschrikkelijke terreuraanslagen van Hamas ook grote impact heeft op mensen in Nederland. Zij hebben familie of vrienden ter plaatse, voelen zich betrokken bij de situatie of maken zich zorgen over de gevolgen hier in Nederland, bijvoorbeeld op scholen”.

De premier wijst erop dat het daarom nodig is het gesprek met elkaar te blijven voeren. “Om met elkaar verbonden te blijven. Om oog te blijven houden voor de positie van de ander. Om ondanks de pijn hoop te houden, zoals een deelnemer aan het gesprek het mooi zei. Zodat we niet tegenover, maar naast elkaar blijven staan. Het kabinet blijft het gesprek voeren met betrokken groepen, ook in de komende periode. Laten we elkaar blijven vasthouden”.