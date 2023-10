Tim Hofman doet aangifte tegen man die hem wilde doden

Tim Hofman heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag en moord tegen de 41-jarige man die hem op 6 september wilde doden op het Mediapark in Hilversum. Dat zegt de 35-jarige presentator in een aflevering van zijn onlineprogramma BOOS, die donderdagmiddag is verschenen.

In de bijna dertig minuten durende video vertellen Hofman en zijn team dat zij zijn “geschrokken” van de man, die bewapend het BNNVARA-pand in Hilversum was binnengelopen. Het pand, waar ook omroepen Human en VPRO in gevestigd zijn, is inmiddels extra beveiligd. Dat vertelt een redactrice van BOOS in het programma. Het incident gebeurde op 6 september in de avond, nadat de man die middag ook al in het BNNVARA-pand was geweest.

Over de verdachte zegt Hofman, die een verklaring van de man heeft gelezen, dat hij zou kampen met “mentale problematiek”. Ook zou de man gezegd hebben dat hij “namens Al Qaida” kwam, maar dat zou vooral bedoeld zijn geweest om “intimiderend over te komen”. Door Hofman te doden zou hij een signaal hebben willen afgeven aan de samenleving, gericht op “extreemlinkse personen”.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat de man wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging. De verdachte moet eind dit jaar voor de rechter verschijnen. De eerste inleidende zitting vindt plaats op 20 december.