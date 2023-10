Van der Burg: meer EU-samenwerking op migratie nodig

Om als Europese Unie grip op migratie te krijgen, is een heel palet aan maatregelen én meer Europese samenwerking nodig, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) tijdens een bijeenkomst met EU-ministers in Luxemburg. Het gaat daarbij om zowel het inperken van het aantal asielzoekers via het Europese migratiepact en nieuwe EU-regels voor het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook belangrijk vindt hij het sluiten van asieldeals met landen als Tunesië en bijvoorbeeld Egypte.

Verschillende EU-ministers maanden donderdag het Europees Parlement tot een snel besluit over nieuwe terugkeerregels. Van der Burg vindt het belangrijk dat het hierover in Europa tot besluitvorming komt, “maar het is een totaal”. Het is volgens hem daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, de EU-ministers en het Europees Parlement.

“We moeten hard werken aan terugkeer, zowel binnen als ook buiten Europa”, zei Van der Burg. Binnen Europa gaat het dan om naleving van de zogeheten Dublin-afspraken, die bepalen dat een asielzoeker in het eerste EU-land waar hij of zij aankomt, de asielprocedure moet doorlopen.

Met landen buiten Europa moeten deals worden gesloten, waarin niet alleen afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat asielzoekers naar Europa komen, maar ook over het terugnemen van landgenoten die geen asiel in een Europees land krijgen, zei de bewindsman. Van der Burg doelt onder meer op Tunesië, maar ook op bijvoorbeeld Egypte.

De in juli gesloten deal tussen de Europese Commissie en Tunesië “moet nog op gang komen”, erkent de staatssecretaris. Hij vindt het een taak van alle lidstaten om er “gezamenlijk voor te zorgen dat de deal met Tunesië gaat slagen.”