Zuid-Holland ‘blij’ met strafrechtelijk onderzoek naar Chemours

De provincie Zuid-Holland is “blij” dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. De provincie had eerder om zo’n onderzoek gevraagd.

In september bepaalde de rechter al dat het bedrijf aansprakelijk is voor de schade die in ieder geval tussen 1984 en 1998 is ontstaan door de uitstoot van PFAS, in vier gemeenten rond het bedrijf. De uitstoot van schadelijke stoffen bleef weliswaar binnen de grenzen van de vergunningen, maar volgens de rechtbank verzweeg het chemiebedrijf relevante informatie over de risico’s. Zuid-Holland noemde een strafrechtelijk onderzoek een logische vervolgstap na deze uitspraak.

Dat onderzoek komt er nu, naar aanleiding van onder meer een massa-aangifte door advocaat Bénédicte Ficq. Namens ongeveer 2400 mensen is aangifte gedaan voor het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen in de periode van 1967 tot nu. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen. PFAS wordt in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker.

De provincie gaat over de vergunningverlening aan Chemours. Zuid-Hollandse Statenleden vroegen na de uitspraak van de rechtbank in september al of de vergunning kon worden ingetrokken, maar volgens de verantwoordelijk gedeputeerde zou dat niet kunnen. Of het strafrechtelijk onderzoek van het OM daar verandering in brengt, kon een woordvoerder van de provincie donderdag niet direct zeggen.