Adviescollege kraakt aanpak opvolger communicatiesysteem C2000

Het blijft schipperen met het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 en tegelijk dreigt de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendig communicatiesysteem (NOOVA) vast te lopen. Daarvoor waarschuwt het Adviescollege ICT-toetsing, schrijft demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz in een Kamerbrief.

Het college adviseert de minister om NOOVA in “de huidige vorm te stoppen en eerst een stevig fundament onder de vernieuwing te leggen”. Vanwege de mogelijke vertraging zal bovendien langer gebruik moeten worden gemaakt van C2000, maar daarvan staat de kwaliteit nu al onder druk en dat zal zeker op termijn het geval zijn zegt het adviescollege. De minister moet dan ook stevig investeren in de kwaliteit en continuïteit van C2000.

Yeşilgöz is niet van plan om te stoppen met het vernieuwingstraject. Ze wil er wel meer sturing aan geven. De bewindsvrouw wijst erop dat alle hulpdiensten aangeven dat er “een nieuw missiekritisch communicatiesysteem moet komen”.

Dagelijks maken tienduizenden hulpverleners gebruik van C2000 om met elkaar en met de meldkamer te communiceren. Het systeem is vanaf het begin al een zorgenkindje vanwege storingen. Vooral de politie ervaart hindernissen omdat het systeem in enkele regio’s of gebieden niet optimaal werkt, terwijl de urgentie voor snelle (hulp)vragen dan wel hoog kan zijn. Het gaat vooral om buitengebieden waar het communicatiemiddel geen of onvoldoende ondersteuning heeft van masten.

Inmiddels wordt gewerkt aan eigen antennemasten om C2000 in deze gebieden te ondersteunen. Dit kost veel tijd, omdat voor de plaatsing van zo’n punt grond moet worden verworven en in bijvoorbeeld natuurgebieden een vergunning dan wel een ontheffing nodig is. Yeşilgöz gaat met haar collega voor Natuur en Stikstof overleggen of de belemmeringen sneller kunnen worden opgelost.