Blauwtong voor het eerst in Limburg vastgesteld

Het blauwtongvirus is in de provincie Limburg voor het eerst geconstateerd, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag. In de plaats Veulen vlak bij Venray zijn dieren besmet met het virus.

Blauwtong is een ziekte die voorkomt bij vooral schapen. Ook koeien kunnen de ziekte krijgen. Het virus wordt verspreid door de knut, een kleine muggensoort. Het virus veroorzaakt onder meer een blauwe tong, hoge koorts en zwellingen bij vee. Daardoor kunnen ze sterven. Het virus is niet besmettelijk voor mensen.

In bijna alle provincies is blauwtong gemeld. Alleen in Zeeland is het virus niet geconstateerd, meldt de NVWA.