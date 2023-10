De douane heeft vrijdag in de Rotterdamse haven 1300 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs, met een straatwaarde van zo’n 97 miljoen euro, zaten verstopt in een container met hout, meldt het Openbaar Ministerie.

De container was afkomstig uit Ecuador en is via de haven van Antwerpen naar Rotterdam verscheept. Het zogeheten HARC-team (Hit and Run Cargo) onderzoekt de zaak. Dit team is een samenwerking tussen douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM. De drugs zijn inmiddels vernietigd.