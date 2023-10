Druk op de wegen door vakantie en regen

Het is vrijdag druk op de wegen. Op het hoogtepunt, rond 15.45 uur, stond er ongeveer 850 kilometer file. Daarna namen de opstoppingen af. Het is de laatste dag van de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. In het noorden is de vakantie juist begonnen. Ook de regen speelt volgens de ANWB een grote rol.

Het is onder meer druk op de A12. Van de Duitse grens richting Arnhem staat een lange file, en tussen Utrecht en Den Haag staat het verkeer ook vast. Het is ook druk op de A2 en de A27 tussen Utrecht en het zuiden van het land. Andere drukke wegen zijn bij Amsterdam, en de A1 in de buurt van Apeldoorn.

Het is volgens de ANWB “echt heel erg druk”. Meestal zijn de files op vrijdagmiddag enkele honderden kilometers korter. Maar een record is het niet, dan zou er meer dan 1000 kilometer file moeten staan.