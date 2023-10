Geen stremmingen voor de veerdienst naar Texel

De veerboot van en naar Texel blijft vrijdagmiddag gewoon varen, ondanks zeer lage waterstanden in de Waddenzee en de Noordzee. Dat heeft Rederij TESO vrijdag aan het begin van de middag besloten, nadat was gebleken dat er net genoeg water tussen Den Helder en het eiland blijft staan. Eerder vrijdag hield TESO er rekening mee dat er afvaarten zouden uitvallen door extreem laagwater op zee.

De afvaarten tussen 17.00 en 19.00 uur gaan dus door, aldus de rederij. Voor de veerdiensten naar de andere Waddeneilanden blijven wel beperkingen gelden.

Rederijen Wagenborg en Doeksen, die naar de andere Waddeneilanden varen, hebben afvaarten van en naar de eilanden geschrapt, omdat het zeewater bij eb zo laag komt te staan dat de vaargeul kort voor de havens droogvalt. Wagenborg denkt zaterdag weer gewoon volgens de dienstregeling te kunnen varen. Doeksen heeft zaterdag ook nog een aangepast afvaartenschema.

Zulk laagwater op zee komt volgens Rijkswaterstaat maar ongeveer eens in de tien jaar voor. Toeristen moeten de websites van de rederijen goed in de gaten houden om te zien wanneer er een afvaart is.