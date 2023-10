Gelderland moet uitleg geven over aanpak wolf

De provincie Gelderland moet beter uitleggen hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen in de omgang met de wolf. Dat is bij gemeenteraden en de bevolking onvoldoende bekend. Dat schrijft burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn mede namens elf andere Gelderse gemeenten aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Volgens de burgemeesters worden zij in het maatschappelijk debat en in persoonlijke contacten steeds vaker aangesproken op wolvenaanvallen. “De roep in de samenleving om beheersmaatregelen neemt toe”, constateren de burgemeesters. De briefschrijvers zijn allemaal burgemeester van een gemeente op of bij de Noord-Veluwe, waar een aantal wolvenroedels zit. De gemeente Nunspeet, die mede heeft ondertekend, heeft al eens gevraagd om een ontheffing om gedurende een halfjaar wolven te mogen afschieten, omdat in die omgeving vee wordt aangevallen door wolven.

De burgemeesters merken dat hun gemeenteraden en hun inwoners vinden dat zij wat moeten doen, maar burgemeesters hebben maar een heel beperkte rol in het landelijke Interprovinciaal Wolvenplan. Zij mogen alleen opdracht geven een probleemwolf te doden als die actief en gericht een mens aanvalt en er sprake is van een noodsituatie. De meeste andere bevoegdheden liggen bij de provincies en daar zou de provincie beter over moeten communiceren, vinden de burgemeesters. “Dat is noodzakelijk voor het goed voeren van het maatschappelijk debat.”

De burgemeesters willen ook dat de provincie meer bekendheid geeft aan de subsidie die veehouders kunnen krijgen voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Ook dat zou onvoldoende bekend zijn, terwijl het een oplossing kan bieden voor het samenleven met de wolf, aldus de twaalf burgemeesters.