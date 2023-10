Justitie Aruba vraagt VS om documenten in zaak Holloway

Het OM op Aruba sluit niet uit dat het alsnog juridische stappen neemt tegen Joran van der Sloot, nu hij heeft bekend dat hij Natalee Holloway in 2005 heeft vermoord. Dat liet een woordvoerster donderdag weten aan CNN.

In een mail aan de nieuwszender benadrukt de zegsvrouw dat de zaak-Holloway op Aruba nooit gesloten is. Arubaanse autoriteiten hebben daarom het Amerikaanse ministerie van Justitie gevraagd om de rechtbankpapieren en andere documenten die zijn gebruikt in het onderzoek. Aan de hand daarvan wordt gekeken of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen Van der Sloot.

Op Aruba is de verjaringstermijn voor moord twaalf jaar. Op de vraag of en waarom die termijn mogelijk niet van toepassing is op Van der Sloot, liet de woordvoerster weten “geen eenduidig antwoord” te kunnen geven. “Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Maar vergeet niet dat we nog niet weten wat er in de rechtbankdocumenten staat. Daarom kunnen we op dit moment geen eenvoudig ja- of nee-antwoord geven.”

Van der Sloot werd woensdag in de Amerikaanse staat Alabama veroordeeld tot twintig jaar cel voor het afpersen van de familie van Holloway. De straf was onderdeel van een deal waarin hij ook een bekentenis aflegde. Volgens Natalees moeder Beth Holloway heeft Van der Sloot verklaard dat hij de 18-jarige op het strand heeft vermoord nadat zij niet in wilde gaan op zijn avances. Hij zegt haar lichaam daarna in zee te hebben gegooid.