Koningspaar heeft begrip voor demonstranten bij slavernijmuseum

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begrijpen dat er vrijdagochtend demonstranten waren gekomen naar het Slave Lodge-museum in Kaapstad. “We hadden verwacht dat daar mensen zouden zijn. We zijn ook in gesprek gegaan met demonstranten want we begrijpen ook heel goed dat ze hier aanwezig waren”, zei de koning tijdens het persgesprek op de laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

Ruim honderd demonstranten die horen bij de Khoisan, de inheemse bevolking van Zuid-Afrika, hadden zich bij het museum verzameld om aandacht te vragen voor het slavernijverleden. Het koningspaar sprak van tevoren met enkele mensen, maar na afloop van het bezoek was de menigte een stuk groter en moesten Willem-Alexander en Máxima met beveiligers erdoorheen naar de auto.

“Het is heel begrijpelijk dat zij hun emoties laten zien en dat die heel fel zijn is heel goed”, reageerde de koning. Daardoor kan volgens hem verder worden gebouwd aan “heling en verzoening”.

Máxima zei dat ze niet het idee had dat de demonstranten hen “iets aan” wilden doen. “Ze wilden hun emoties laten zien”, aldus de koningin. “Niet alleen aan ons, maar aan de hele wereld.”