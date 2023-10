Nederland niet uitgenodigd voor vredestop in Caïro

Nederland is niet uitgenodigd voor een internationale top deze zaterdag in Caïro over de oorlog tussen Israël en Hamas, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wel ziet Nederland zich vertegenwoordigd in EU-verband, aangezien voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wel naar Egypte gaat. Aanstaande maandag praten de Europese buitenlandministers in Luxemburg verder over de situatie in Israël en Gaza.

Andere EU-leiders zijn er wel bij, onder wie de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Spaanse premier Pedro Sanchez en de Duitse en Franse buitenlandministers. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres zal naar de top gaan.

De verwachtingen voor de top zijn al enigszins getemperd, omdat belangrijke hoofdrolspelers zoals de Verenigde Staten ontbreken. Ook is niet precies duidelijk wat de doelen zijn van de top. In een verklaring van 15 oktober heeft Egypte alleen gezegd dat de top zal gaan over de recente ontwikkelingen in Gaza en de toekomst van de Palestijnse kwestie.